فنان روسي يرسم لوحة "بيلاروس" خلال ثوان ويبيعها بثلاثة ملايين روبل

قام الفنان الروسي أرتيوم لوسكوتوف، من نوفوسيبيرسك، خلال عدة ثوان برسم لوحة سماها "بيلاروس"، وتم بيعها لاحقا في مزاد بالإنترنت مقابل ثلاثة ملايين روبل ( أكثر من 40 ألف دولار).

وذكر الفنان، وهو أحد منظمي المواكب السنوية "مونستراتسيا"، أنه استخدم عند رسم اللوحة، تقنية أطلق عليها اسم "الرسم بالهراوة" – استخدم هراوة شرطة مطاطية لطبع عدة ضربات حمراء مع التحريك على قماشة بيضاء.

холст продан анонимно за 3 миллиона рублей 🔨🔨🔨 об отправке денег белорусам расскажу asap pic.twitter.com/gA4yoljlv6 — артём лоскутов (@kissmyba) August 14, 2020

وفي مقابلة مع The Blueprint، اعترف لوسكوتوف بأن "بيلاروس" هي أغلى أعماله في مجال الرسم بالهراوة. وبيعت سابقتها "أمريكا" مقابل 120 ألف روبل.

وقال: "هناك 14 أو 20 ضربة – تم ذلك خلال بضع ثوان، فترة ليست طويلة بالطبع، لكن قبل القيام بهذه الضربات، شاهدت مقاطع فيديو لما يحدث في بيلاروس لعدة ليال وحاولت التعايش معها".

المصدر: لينتا رو