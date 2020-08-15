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الفنان الجزائري الشاب خالد يتضامن مع لبنان بأغنية "جميلتي بيروت"

الثقافة والفن

الفنان الجزائري الشاب خالد يتضامن مع لبنان بأغنية
Globallookpress
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يصدر نجم موسيقى الراي، الشاب خالد، الثلاثاء المقبل، أغنية بعنوان "جميلتي بيروت" تضامنا مع الشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت الكارثي.

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ويتعاون الملحن محمد يحيى مع الشاب خالد، في أغنيته الجديدة التي من المقرر طرحها خلال أيام.

وأوضح نجم الراي في بيان أرسلته شركة "عليا بابليشينغ" لوكالة "فرانس برس": "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم".

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة، للصليب الأحمر، كما جاء في البيان.

الشاب خالد يتضامن مع الشعب اللبناني بـ «جميلتي بيروت» https://trib.al/3Lirokg

Опубликовано ‎Emaratalyoum Newspaper - الإمارات اليوم‎ Суббота, 15 августа 2020 г.

وفي إطار الأغنية تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج الذي كتب عبر "فيسبوك": "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا".

وأرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

الفنان الجزائري الشاب خالد يتضامن مع لبنان بأغنية

وقال الملحن محمد يحيى، إن فكرة الأغنية جاءت عقب هذه الحادثة.
الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان الملحن محمد يحيى بينما كتب الشاب خالد الجزء الخاص باللغة الفرنسية بنفسه وتم تسجيلها بأحد استوديوهات لبنان.

وأسفر الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الجاري عن سقوط أكثر من 171 قتيلا و6000 جريح.

المصدر: RT+"الإمارات اليوم"

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