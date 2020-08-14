باليه "ألف ليلة وليلة" يفتتح المهرجان الموسيقي الدولي في شرق روسيا

افتتح الجمعة 14 أغسطس مهرجان "ماريينسكي" الموسيقي الدولي الخامس في مدينة "فلاديفوستوك" بالشرق الأقصى الروسي بعرض باليه المؤلف الموسيقي الأذربيجاني، فكرت أميروف ،"ألف ليلة وليلة".

وتشارك في إقامة المهرجان فرقة مسرح "ماريينسكي" الموسيقي في بطرسبورغ وذلك في إطار جولة كبيرة تقوم بها عبر روسيا والعالم.

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وقال مصمم الباليه، إلدار ألييف، إن العالم لم يشهد إلى حد الآن عرضا أول لباليه كبير من هذا النوع بعد اندلاع وباء "كوفيد – 19".

وقال، إلدار ألييف، في مؤتمر صحفي عقده عشية افتتاح المهرجان إن المهرجان الموسيقي الدولي يقام في شرق روسيا بغض النظر عن انتشار جائحة فيروس كورونا والمشاكل الكثيرة التي تسببها. وأضاف أن جمهور مدينة فلاديفوستوك رحب بوصول فرقة فناني مسرح "ماريينسكي" وغيرهم من الفنانين الروس والأجانب وقد اشترى تذاكر عروض الأيام الثلاثة الأولى مع مراعاة الشروط التي طرحتها هيئة "روس يوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) والتي قضت بأن تباع 58% من التذاكر لكل عرض.

يذكر أن الباليه مستوحى من قصة شهرزاد في حكايات " ألف ليلة وليلة" العربية.

وتقوم فرقة مسرح "ماريينسكي" بجولة كبيرة عبر روسيا. وكانت قد أقامت في وقت سابق حفلا موسيقيا في موسكو ومدينة تفير الروسية. أما الفرقة الموسيقية للمسرح فتقيم يوم 14 أغسطس الجاري عرضا سيمفونيا للأطباء في مدينة سارانسك الروسية.

المصدر: تاس