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مصر.. الكشف عن صورة نادرة للفنانة الراحلة شادية من مسرحية "ريا وسكينة"

الثقافة والفن

مصر.. الكشف عن صورة نادرة للفنانة الراحلة شادية من مسرحية
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شادية
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عرضت وسائل الإعلام المصرية صورة نادرة للنجمة الراحلة شادية، تعود لفترة ثمانينيات القرن الماضي، خلال كواليس عرض مسرحية "ريا وسكينة".

مصر.. الكشف عن صورة نادرة للفنانة الراحلة شادية من مسرحية صورة الفنانة شادية
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وتم التقاط الصورة في المسرحية التي تعد التجربة المسرحية الأولى والأخيرة في تاريخ المشوار الفني للنجمة شادية على خشبة المسرح.

وتعتبر مسرحية "ريا وسكينة" التجربة الوحيدة للفنانة الراحلة على المسرح والتي أدت فيها دور "ريا"، وحققت فيها حضورا وتألقا موازيا لنجوم كبار شاركوها في نفس المسرحية.

ووقفت شادية أمام عمالقة مسرح مثل سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير، وكانت لها شخصيتها المميزة.

وتوفت أيقونه الفن المصري والعربي شادية، عام 2017 عن عمر ناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع المرض.

المصدر: اليوم السابع

 

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