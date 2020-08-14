الخبراء الإيطاليون يعدون نموذجا ثلاثي الأبعاد لوجه رفاييل

أعد الخبراء الإيطاليون من جامعة "لا سابينزا" نموذجا ثلاثي الأبعاد لوجه الفنان التشكيلي الإيطالي المشهور، رافاييل سانتي، من أجل طبعه لاحقا بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

أفادت بذلك صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

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واستطاع العلماء الذين درسوا الفنان التشكيلي العظيم لعصر النهضة استعادة وجهه استنادا إلى قالب جصي لجمجمة، ما ساعدهم في تحديد مظهره الحقيقي.

وتمكن الخبراء من صنع القالب الجصي لجمجمة رفاييل سانتي أثناء عملية استخراج رفاته عام 1833. وناقش الخبراء على مدى أعوام ما إذا كانت تلك العظام تنتمي إلى رفائيل أم لا.

إلا أن البرنامج الكمبيوتري الذي ساعد الخبراء الإيطاليين في إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لوجهه أكد بنسبة 85% أن الجمجمة تنتمي إلى رفاييل سانتي، للتشابه بينه وبين جزء من لوحات البورتريه والبورتريه الذالتي.

وقال البروفيسور وعالم الأحياء المجهرية، ماثيو فالكوني إن النموذج ثلاثي الأبعاد أظهر تشابه فم وعيني الفنان التشكيلي مع لوحات البورتريه الذاتية.

وأضاف قائلا إن رفاييل كان يجمل مظهره الخارجي في بورتريهاته الذاتية، إذ أن شكل أنفه لم يكن يرضيه دائما.

يذكر أن التمثال النصفي المطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد لرفاييل سانتي سيعرض قريبا في متحف بموطنه أوربينو في شمال إيطاليا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا