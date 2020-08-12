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برنامج جديد على "نتفليكس" لأمريكية ذاع صيتها بتقليد ترامب على "تيك توك"

الثقافة والفن

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برنامج جديد على "نتفليكس" لأمريكية ذاع صيتها بتقليد ترامب على "تيك توك"
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أعلنت شركة "نتفليكس" اليوم الأربعاء عن برنامج منوعات تقدمه الفنانة الكوميدية الأمريكية "سارة كوبر" التي أصبحت نجمة على تطبيق "تيك توك" بتقمصها شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيتناول برنامج "سارة كوبر: كل شيء على ما يرام" قضايا "سياسية " وغيرها من " الموضوعات الخفيفة" حسبما قالت "نتفليكس" في بيان.

ومن المقرر عرض البرنامج في الخريف وسيظهر من خلاله ضيوف يشاركون في المقابلات.

وذاع صيت كوبر (42 عاما) في أبريل عندما بدأت في نشر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تظهر فيها وهي تحرك شفتيها بالتزامن مع تصريحات يدلي بها ترامب بصوته.

وفي أحد هذه المقاطع، تناولت كوبر تصريحات لترامب قوبلت بانتقادات واسعة النطاق، قال فيها إن الأشعة فوق البنفسجية والمطهرات قد تستطيع مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد مشاهدات هذا المقطع على تيك توك 22 مليون مرة.

وبدأت كوبر مسيرتها بأداء فقرات كوميدية أثناء عملها في شركات مثل "غوغل" و "ياهو" ولها كتابان كما استضافها البرنامج الحواري الشهير (جيمي كيميل لايف) يوم الثلاثاء.

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المصدر:رويترز

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