"نتفليكس" تسبق "برودواي" وتعرض مسرحية غنائية عن الأميرة ديانا أوائل 2021

أعلن منتجو المسرحية الغنائية الجديدة عن الأميرة ديانا، أنه سيتم تصويرها دون جمهور وعرضها عبر شبكة "نتفليكس" أوائل العام المقبل قبل بدء عرضها على خشبة المسرح في "برودواي".

وجرى التوصل إلى هذا الترتيب غير العادي لعرض مسرحية ديانا في ظل استمرار إغلاق مسارح برودواي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المنتجون في بيان: "لا يسعنا إلا أن نكون أكثر تحمسا لأننا سنستطيع أخيرا تقديم عرضنا أمام محبي المسرح في كل مكان".

وأضاف: "ما من بديل لعروض المسرح المباشرة لكننا نتشرف بأن نكون جزءا من المواد الترفيهية الممتازة التي تقدمها نتفليكس لمشتركيها على مستوى العالم".

وكان من المفترض بدء عرض المسرحية في 31 مارس لكن العرض الأول تأجل مع إغلاق أبواب المسارح في برودواي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحكي المسرحية قصة التودد بين ديانا والأمير البريطاني تشارلز وزواجهما الذي انتهى بالطلاق. ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية في 25 مايو 2021.

وقالت رابطة حقوق الممثلين، إنها أقرت خطة سلامة لجلسات التدريب وتسجيل المسرحية الغنائية.

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إضافة إلى أن الخطة تشمل إجراء فحوص دورية للكشف عن كورونا واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

المصدر: رويترز