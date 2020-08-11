نقيب المهن التمثيلية في مصر يطالب بمعاقبة مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين

تقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاء فى البلاغ أن أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت، يوم الاثنين، "بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرا لشعبية الفنان الجارفة فى العالم العربي".

وتابع البلاغ أن "الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر وأنه مجرد شائعة"، وأن "الغرض من نشر هذه الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على الصفحات التى نشرت الشائعة".

وأشار زكي إلى أن نقابة المهن التمثيلية تراعي "مصالح أعضائها وتقف بجوارهم فى المحن والشدائد"، وطالب "بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المجرمين مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".

ناصر حاتم

المصدر: RT