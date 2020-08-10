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إقامة مهرجان دولي للفولكلور والثقافة الشعبية في داغستان

الثقافة والفن

إقامة مهرجان دولي للفولكلور والثقافة الشعبية في داغستان
Sputnik Sergey Uzakov
صورة أرشيفية
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بدأ يوم 7 أغسطس في جمهورية داغستان الروسية على شاطئ بحر قزوين المهرجان الدولي للفولكلور والثقافة الشعبية التقليدية بعنوان "سكان الجبال".

وستستمر أعمال المهرجان الذي يقام في إطار مشروع "الثقافة " الروسي القومي لغاية 15 أغسطس.

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صرح بذلك للصحفيين في 8 أغسطس ناطق باسم الدار الشعبية للإبداع الشعبي لدى وزارة الثقافة الداغستانية.

وأوضح الناطق أن المهرجان يقام تحت رعاية منظمة "يونسكو" الأممية. وفتحت داغستان الكريمة بالضيافة أبوابها لجميع المشاركين. لكن الضيوف الأجانب لم يستطيعوا الحضور إلى المهرجان الذي يستضيف وفودا تمثل الشعوب الروسية والداغستانية فقط وذلك لانتشار وباء الفيروس التاجي.

لكن الضيوف الأجانب سيقدمون برامجهم وعروضهم عن بعد في نظام أونلاين. وبينهم وفود من إيران وأذربيجان وإيطاليا والمكسيك وصربيا وسلوفاكيا.

وأقيم في إطار المهرجان في 8 أغسطس معرض الحرف الشعبية قدموا فيه فنونهم الفريدة من نوعها  من داغستان ومقاطعات كالوغا وأستراخان وسمارا وغيرها من المقاطعات الروسية حيث عرضوا أعمالا في مجالات مختلفة من الديكور والفن التطبيقي. أما الداغستانيون والداغستانيات ففاجأوا ضيوف المهرجان بمنتجاتهم المتنوعة من الحفر على الخشب والمعدن والتطريز وغيرها.

وجاء على موقع وزارة الثقافة الداغستانية أن مهرجان "سكان الجبال" الدولي عبارة عن مشروع اجتماعي حضاري وثقافي لداغستان وروسيا يجمع بين مختلف الشعوب والأجيال في شمال القوقاز ويحرص على حفظ التقاليد ويمد جسرا من الماضي إلى المستقبل. والغاية الرئيسية لإقامة المهرجان هي ترويج الثقافة الشعبية التقليدية ضمن المجال الحضاري الدولي.

المصدر: تاس

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