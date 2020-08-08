قسطرة بالقلب.. الفنان المصري سعد الصغير يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية شديدة

روى الفنان المصري سعد الصغير تفاصيل فترة مرضه وتعرضه لأزمة صحية شديدة، أسفرت عن خضوعه لعملية قسطرة في القلب.

وقال سعد الصغير في لقاء لبرنامج ET بالعربي: "إنني لم أقم بتركيب دعامات في القلب ولكن قمت بإجراء عملية قسطرة بسيطة".

وأكد الصغير أن حالته الصحية جيدة حاليا وأنه يخطط لإحياء "العديد من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير كانت مسلسل "ولاد إمبابة"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من مصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.

ناصر حاتم

المصدر: RT