موسكو تتصدر تصنيف أكثر المدن الروسية قراءة

قرأ سكان موسكو الكتب بكمية أكبر ضعفا من سكان بطرسبورغ.

وأصبح كتاب " ني سي" بقلم، جين سينيرو، أكثر شعبية بين قراء موسكو. أما كتاب "فن اللامبالاة" بقلم، مارك مانسون فأصبح أكثر كتاب شعبية بين قراء بطرسبورغ.

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وردت تلك الإحصاءات في تقرير نشررته دار الطباعة والنشر الروسية MyBook.

يذكر أن العالم يحتفل في 9 أغسطس باليوم العالمي لعشاق الكتب وأعدت دار الطباعة والنشر MyBook بهذه المناسبة تصنيف أكثر المدن الروسية قراءة عن طريق معالجة ما يقرأه مستخدمو الإنترنت من الكتب الإلكترونية. واتضح أن قراء موسكو قرأوا العام الجاري العدد الأكبر للكتب الإلكترونية وشغلت بطرسبورغ المرتبة الثانية في التصنيف وبعدها مدينة كراسنودار في جنوب روسيا.

وتضمن التصنيف كذلك يكاترينبورغ، سامارا، قازان، نيجني نوفغورود وروستوف على الدون.

المصدر: تاس