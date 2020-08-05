رواد مواقع الإنترنت يختارون الفائز بجائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي (صورة)

وقع اختيار مستخدمي الإنترنت على صورة بعنوان "جزيرة فرانغل" للمصور الصحفي، يوري سميتيوك، من مقاطعة بيرموريه الروسية، كأفضل صورة لدورة هذا العام من مسابقة أندريه ستينين الدولية.

وتظهر الصورة أحد الباحثين العلميين ومفتش المحمية التي تحمل اسم "فرانغل"، بافل كوليميف، في بيئته الطبيعية. وجزيرة "فرانغل" هي أقصى جزيرة ومحمية طبيعية في القطب الشمالي الروسي، حيث يقسّم المحيط المتجمد الشمالي الجزيرة خط الطول 180 إلى النصف تقريبا، وذلك بفضل أنها تقع في نصفي الكرة الأرضية الغربي والشرقي.

والزيارات إلى محمية جزيرة "فرانغل" محدودة، إلا أن هناك نحو 10 رحلات سياحية تزور الجزيرة في الصيف والخريف. ويسمح بوجود السياح فقط بمرافقة الحرّاس، حتى يراقبوا سلامة السياح، وبالطبع ليتأكدوا أيضا من سلامة الحيوانات التي تعيش على الجزيرة.

وسوف تعلن أسماء الفائزين بجائزة مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي 2020، في سبتمبر المقبل على موقع المسابقة، وسيفتتح في الوقت نفسه معرض للفائزين بالجائزة في موسكو، كما تخطط إدارة المسابقة لبدء المعرض الجوّال التقليدي في مدن العالم قبل نهاية العام.

وتهدف مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا"، تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصوّرين الشباب ولفت انتباه الجمهور لتحديات الصحافة التصويرية الحديثة.

إقرأ المزيد

وفي عام 2020، تتقدم بالدعم للمسابقة مؤسسات إعلامية محلية ودولية باعتبارها جهات شريكة، وهي: بوابة المعلومات والأخبار فيستي رو، القناة الثقافية الحكومية "روسيا كولتورا"، وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT وShanghai United Media Group SUMG والموقع الإلكتروني لصحيفة China Daily وبوابة الإنترنت The Paper، شبكة الميادين الإعلامية، وكالة أنباء برينسا لاتينا Prensa Latina، وكالة أنباء News 1، بوابة الإنترنت DBW، بوابة أخبار Brasil 247. ويدعم المسابقة شركاؤنا في المهنة: ناشيونال جيوغرافيك National Geographic، بوابة الصور الروسية Russian Photo، بوابة فوتو ستدي رو Photo-study.ru، أكاديمية التصوير الفوتوغرافي، بوابة معلومات Young Journalists، مجلة Fotoargenta، نادي نيودلهي للصور الصحفية، مجلة Enfoque Visual، مجلة LF Magazine، موقع الشريك الدولي لمهرجان PhotON.