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إعلامية لبنانية: إصابة نادين نجيم وخضوعها لعملية جراحية مدتها 6 ساعات

الثقافة والفن

إعلامية لبنانية: إصابة نادين نجيم وخضوعها لعملية جراحية مدتها 6 ساعات
انستغرام
نادين نسيب نجيم
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أعلنت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم أن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أصيبت جراء الانفجار الذي هز بيروت، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت لـ 6 ساعات.

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وقالت الإعلامية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر": "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدن يطمنوا عنا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذت بالانفجار".

وأضافت: "خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات وهي حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريبا بتحكي معكن هي بس طلبت طمنكن عليها".

كما طلبت من محبيها الصلاة لها من أجل تعافيها وعودتها سالمة إلى حياتها الطبيعية وعائلتها.

وفي وقت سابق، نشر الصحافي اللبناني خالد المولى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" دحض من خلالها كل الأقاويل التي أشارت إلى أن نادين مفقودة.

وقال: "كل الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة وهي بصحة جيدة. يرجى توخي الدقة بنشر الأخبار".

وتابع في تغريدة ثانية: "نادين نجيم بصحة جيدة تعرضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار هي موجودة بالمستشفى بس صحتها جيدة ، رجاء ما حدا يتداول أخبار مغلوطة وهي بكرا انشالله رح اتطمنكن".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت عصر الثلاثاء إلى 78، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وهز انفجار مرفأ بيروت وصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

المصدر: RT

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