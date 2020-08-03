مصمم التمثال المثير للجدل في مصر يرد على منتقديه (صور)

رد مصمم تمثال "مصر تنهض" أحمد عبدالكريم عبد النبي، على الجدل الذي أثير حول تصميمه للتمثال، والذى رأى البعض أنه لا يمثل النحت المصري.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في البداية أحب أن أوضح وبتفهم كامل غيرة الفنانين المصريين وبالأخص النحاتين على مصر وفن النحت العريق"، منوها بأن العمل تم تنفيذه لشخصه على سبيل التجريب وعلى مسؤوليته الشخصية دون تكليف من أي جهة رسمية وزارة كانت أو كلية.

وأضاف أن "العمل لا يخص الدولة بأي صلة، وأنه تجربة فنية شخصية على هامش ورشة خاصة للنحت وليس بتكليف لوضعه في مكان عام أو ميدان"، موضحا أنه "تجريب للنحت المباشر على الرخام والذي من متطلباته الحذف من كتله تتطلب مجهودا عضليا".

وأشار إلى عدم انتهاء التشكيل الفني أو الانتهاء من العمل الذي يسعى لتحقيقه بعد، معتذرا لمتابعيه عن هذا الوابل من التعليقات غير المسؤولة من أشخاص عامة بصورة مسيئة تؤذي الآداب العامة، وهو ما دفعه لحذف المنشور.

وتابع: "للأسف استغله البعض للإساءة إلى كل جميل يحاولون النيل منه وكل حسب نواياه وإلصاق العمل بجهات ليس لها أي صله به لأغراض شخصية والإساءة لها والتي لها كل الاحترام وحتى الإساءة لمصر ولصورتها وسابقة أعمالها الفنية العظيمة".

وأردف: "تم ربط العمل من قبل البعض بالمهرجانات الدولية لإثارة حفيظة الكثير ولتحقيق وسائل ضغط على بعض الجهات لتحقيق أغراض شخصية والذين وجدوا ملازهم في هذا العمل غير المكتمل لتحقيق أهدافهم"، مختتما: "فيما يخص الإساءة لشخصي وجب على التوضيح بأن لي تاريخ فني طويل يعلمه الجميع، شكرا.. واعتذر لطول المنشور".

المصدر: وسائل إعلام مصرية