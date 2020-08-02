وفاة الفنانة المصرية سامية أمين عن عمر ناهز 75 عاما

توفيت صباح اليوم الفنانة المصرية سامية أمين عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.

والفنانة هي زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش، والفنانة الراحلة من مواليد 14 مارس عام 1945 وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها: الضوء الشارد، بابا نور، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصراوية، بشرة سارة، قصة الأمس.

المصدر: اليوم السابع