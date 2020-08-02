العراق.. وفاة كاتب مسلسل "الذئب وعيون المدينة"

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الأحد، وفاة الكاتب عادل كاظم مؤلف المسلسل الشهير "الذئب وعيون المدينة".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "كاظم توفي اليوم بعد مسيرة طويلة كان فيها كاتبا دراميا متميزا بأسلوبه، مجتهدا في التعبير عن الواقع المحلي عبر مسيرته الفنية التي ناهزت نصف قرن في المسرح والتلفزيون، محافظا على مبادئه في الانتصار لقضايا الإنسان الكبرى في حياة كريمة".

ولد عادل كاظم في بغداد عام 1939 وتخرج في أكاديمية الفنون الجميلة.

كتب أولى أعماله، مسرحية (الطحلب)، عام 1962 ليقدم بعدها سلسلة من الأعمال، منها مسرحية (الطوفان) و(المتنبي) و(تموز يقرع الناقوس) و(نديمكم هذا المساء) و(المومياء) و(مقامات أبي الورد) و(دائرة الفحم البغدادية).

كما قدم للتلفزيون مسلسلات (النسر) و(الذئب وعيون المدينة) و(بنت المعيدي).

كرمته مهرجانات مسرحية عديدة منها مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة في الشارقة عام 2014.



المصدر:RT