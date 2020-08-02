السعودية تسعى لتسجيل محمية جزر فرسان في "اليونيسكو"

أعلن وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبد الله بن فرحان، أن وزارته تعمل على تقديم ملف محمية جزر فرسان الرائعة لتسجيلها في قائمة "الماب" في "اليونيسكو".

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وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعمل على تقديم ملف محمية‫ جزر فرسان الرائعة لتسجيلها في قائمة الماب في اليونسكو". مؤكدا: "بلادنا غنية بإنسانها وتنوعها الطبيعي والثقافي".

وتقع محمية جزر فرسان في القسم الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، وتبعد نحو 42 كيلومترا عن ساحل مدينة جازان، وتبلغ مساحتها نحو 5408 كيلومترات مربعة.

نعمل على تقديم ملف محمية #جزر_فرسان الرائعة لتسجيلها في قائمة الماب" في اليونسكو.

بلادنا غنية بإنسانها وتنوعها الطبيعي والثقافي. #رؤية_السعودية_2030pic.twitter.com/9fm8iPF0Df — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) August 1, 2020

وتضم مجموعة جزر فرسان أكثر من 84 جزيرة، أكبرها جزيرة فرسان الكبيرة، والسقيد (فرسان الصغرى)، وقماح، وهي الجزر الآهلة بالسكان الذين يعمل غالبيتهم في صيد الأسماك وزراعة الدخن والذرة.

وتتألف جزر فرسان من مسطحات من الأحجار الجيرية الشعابية، يتراوح متوسط ارتفاعها عن سطح البحر بين 10 و20 مترا، وقد يصل إلى 40 مترا.

أما أقصى ارتفاع فهو 75 مترا. وتسمى هذه المرتفعات محليا بالجبال.

وهناك عدد من الأودية القصيرة التي تنتهي إلى البحر. أما السواحل فمغطاة برمال كلسية بيضاء، نتجت عن تحطم الشعاب المرجانية والأصداف البحرية.

المصدر: "سبق"