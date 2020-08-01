الفنان المغربي محسن البطيوي يطلق من بريطانيا أغنية "شعب الخير" من وحي كورونا وتأثيراته

أطلق الفنان المغربي محسن البطيوي، ابن مدينة العرائش والمقيم بالعاصمة البريطانية أغنيته الجديدة تحت عنوان "شعب الخير" من وحي "غزوة" فيروس كورونا وتحت تأثير ما خلفه من تباعد اجتماعي.

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وقال الفنان البطيوي، إن عمله الجديد يأتي في سياق تفاعل الفنان مع الوضعية الاستثنائية التي يعرفها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما خلفه من مآس اجتماعية ونفسية.

وأضاف ابن مدينة العرائش المقيم بـ"عاصمة الضباب" أن إطلاق أغنية "شعب الخير" جاء في ظرف شهد فيه المجتمع المغربي تضامنا كبيرا مع الفئات المهمشة، وهي العملية التي عبرت بصدق عن المعدن الأصيل للإنسان المغربي الذي ضرب مثالا في الوطنية وتكريس القيم الإنسانية النبيلة.

وأوضح أنه حرص رفقة فريق العمل على "توثيق هذه اللحظة التاريخية توثيقا فنيا من خلال أغنية شعب الخير، وهي تتغنى بروح التضامن الكبير التي سادت مجتمعنا المغربي".

وعن طريقة تصوير الأغنية، أكد الفنان محسن البطيوي أن فريق العمل وضع برنامجا محكما للتدريب عن بعد، استمر لأسابيع رغم إكراهات البعد الجغرافي شارك فيه فنانون عرائشيون من مختلف الأعمار من الأرجنتين وإسبانيا وبريطانيا من أجل إطلاق هذا العمل بنفس إنساني ووطني، مضيفا أنه يعتبر هذا العمل الجماعي مؤشرا إيجابيا على مغرب المستقبل والتفاؤل والأمل، بعد هذه المحنة العابرة التي سيعود فيها المجتمع أكثر مناعة وقوة وتماسكا.

جدير بالذكر أن هذه الأغنية، التي كتب كلماتها الدكتور مصطفى العطار، شارك في أدائها أبناء مدينة العرائش في الداخل والخارج رفقة الفنان الموهوب محمد الوهابي ومجموعة من الموسيقيين الشباب.

المصدر:"هسبريس"