نجم مصري يدافع عن "هرم مصر الرابع": حرام.. في ناس تانية أولى بالحبس كلنا عارفينهم

دافع نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى بسيط عن فتاة TikTokحنين حسام، بعد صدور حكم قضائي بحبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في البلاد.

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وكتب الفنان بسيط على حسابه في تويتر اليوم: "موضوع حنين حسام دي أوفر الصراحة وحرام..طبعا ناس هتنفخني وناس هتشوف إن أنا مالي وناس هتشوف إني أنا بدافع عنها ووو...بس أن بقول كلمة حق في ناس أولى بكثير من دي وكلنا عارفينهم".

موضوع حنين حسام ده اوفر الصراحه و (حرام) 👍🏻 طبعا ناس هتنفخنى و ناس هتشوف ان انا مالى و ناس هتشوف انى بدافع عنها و و و و بس انا بقول كلمه حق فى ناس اولى بكتير بالحبس من دى و كلنا عارفنهم ✋ — Mostafa Baseet (@MostafaBaseet) July 30, 2020

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بإحالة حنين حسام ومودة الأدهم للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين عدة جرائم على رأسها:

1:ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

2: إنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

3: استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر.

4: ارتكاب دريمة الاتجار بالبشر.

5: نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

6: الهروب من وده العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد معاقبتهما بالسجن لمدة سنتين، ما زالت 6 اتهامات بانتظرهما.

المصدر: "أخبارك"