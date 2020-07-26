عاصي الحلاني في موقف محرج.. قبلة بالإكراه! (فيديو)

وقع الفنان اللبناني عاصي الحلاني في موقف محرج إثر قيام زوجته بتقبيله بالإكراه خلال احتفالهما بعيد زواجهما الخامس والعشرين.

ونشر الحلاني فيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" ظهر فيه صحبة زوجته كوليت بوليس خلال تقطيع التورتة، ليقوم إثر ذلك بتقبيلها سريعا، لكنها فاجأته بأن قامت بتقبيله مرة أخرى غصبا عنه، وسط أجواء من الفرح والضحك، بطريقة يبدو أنها أخجلته أمام المدعوين وعدسات هواتفهم.

وعلق الحلاني على الفيديو: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني قبلة بالإكراه".

المصدر: RT