 
مباشر

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يقدم عرضا لأبو زهرة

الثقافة والفن

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يقدم عرضا لأبو زهرة
Sputnik
تركي آل الشيخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odhu

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عرضا فنيا للفنان المصري، عبدالرحمن أبو زهرة، معلنا عن تضامنه معه بعد أزمته الأخيرة.

وأوضح آل الشيخ في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، أنه بصدد التحضير لفيلم جديد، ويرغب بانضمام أبو زهرة لطاقمه.

وقال: "بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهره يكون ليه دور في الفيلم إلي شغال عليه الآن اذا شرفنا ووافق على الورق".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة باسم الفنان المصري القدير، بعد الانتقادات التي وجهتها له بعض الفنانات، وإعلانه التفكير في الاعتزال بسبب ما وصفه بإهمال المخرجين له ولكبار الممثلين، وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية الحديثة.

وشارك أبو زهرة خلال مسيرته الفنية، التي استمرت أكثر من 60 عاما، في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا