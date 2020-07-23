بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يقدم عرضا لأبو زهرة

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عرضا فنيا للفنان المصري، عبدالرحمن أبو زهرة، معلنا عن تضامنه معه بعد أزمته الأخيرة.

وأوضح آل الشيخ في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، أنه بصدد التحضير لفيلم جديد، ويرغب بانضمام أبو زهرة لطاقمه.

وقال: "بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهره يكون ليه دور في الفيلم إلي شغال عليه الآن اذا شرفنا ووافق على الورق".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة باسم الفنان المصري القدير، بعد الانتقادات التي وجهتها له بعض الفنانات، وإعلانه التفكير في الاعتزال بسبب ما وصفه بإهمال المخرجين له ولكبار الممثلين، وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية الحديثة.

وشارك أبو زهرة خلال مسيرته الفنية، التي استمرت أكثر من 60 عاما، في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة.

المصدر: RT