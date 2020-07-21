رحيل عازفة بيانو جورجية بعد حياة مديدة في القاهرة

في القاهرة رحلت عن عالمنا عازفة البيانو الجورجية، يلينا زاماشفيلي، بعد مشوار مهني طويل قضت منه زهاء 30 عاما في خدمة المشهد الموسيقي المصري وآلة البيانو.

ولدت يلينا دزاماشفيلي لأم عازفة بيانو، وبدأت في عزف البيانو حينما كانت في الثالثة من عمرها، وكانت والدتها تعمل إلى جانب مشاهير الموسيقيين في تبليسي العاصمة، فالتحقت بمدرسة الموسيقى في سن الرابعة والنصف، وعزفت كونشيرتو مندلسون للبيانو والأوركسترا مع أوركسترا تبليسي السيمفوني حينما كانت في الصف الخامس. ومنذ ذلك الوقت كانت تعزف مع الأوركسترا الجورجي كل عام.

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درست مع تاتيانا غولدفارب في كونسيرفاتوار تبليسي، وقامت بالتدريس في معهد تبيليسي، ولها الكثير من التسجيلات في الإذاعة الجورجية لا زالت تبث بانتظام حتى يومنا هذا. وحصلت على لقب الاستحقاق من الحكومة الجورجية عام 1990.

وفي عام 1991 ذهبت إلى القاهرة التي لم تغادرها منذ ذلك الحين، حيث عملت بالمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفاتوار" التابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة المصرية، كما عملت مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا الأوبرا السيمفوني، وقدمت عددا هائلا من الحفلات، وتتلمذ على يدها عشرات الطلاب من بينهم من حصلوا على جوائز دولية.

المصدر: RT