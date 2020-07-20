الفنان محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي "الإمبراطور".. لهذه الأسباب!

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي يروي السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بسبب رفض الورثة تنفيذ هذا المشروع.

وأعلن رمضان أنه "حاليا في مرحلة التفاوض معهم (الورثة)وأنه استبدل الإمبراطور بمسلسل يحمل اسم موسى".



ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية صورة كتب عليها موسى باللون الأحمر، وعلق عليها قائلا:"تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي".

تم تأجيل مسلسل ( احمد زكي ) لحين التفاوض مع الورثة .. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان2021 Опубликовано Mohamed Ramadan Понедельник, 20 июля 2020 г.

وكان جدل كبير قد ثار خلال الفترة الماضية عقب إعلان محمد رمضان عن تجسيده لشخصية أحمد زكي في مسلسل بعنوان الإمبراطور، من تأليف بشير الديك، وأبدى الكثيرون اعتراضهم على المسلسل من الجمهور ومن داخل الوسط الفني.

المصدر:RT