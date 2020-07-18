فنان سعودي كبير يكشف لأول مرة عن إصابته بكورونا.. ويفصح عن أقرب أصدقائه وسر نجوميته

كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن عن إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه دخل المستشفى بسبب ارتفاع اليوريك بالدم، لكن التحليل أثبت إصابته بالفيروس أيضا، فاضطر للبقاء هناك 10 أيام.

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وصرح عبد الرحمن عبر منصة شاهد vip: "أنا الآن بصحة جيدة، ووالدتي في تحسن مستمر، وأجريت لها مسحة لكورونا ستظهر نتيجتها قريبا"، مؤكدا أن عبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله أقرب الأصدقاء إلى قلبه.



وتطرق خالد في اللقاء الذي أجراه مع الإعلامي علي العلياني، ضمن حفلات صيف 2020 "مكملين معاكم" إلى بداياته الفنية، والمحطات التي مر بها، إلى أن وصل إلى شريحة كبيرة من محبي الفن الطربي الرصين. واستدرك قائلا: "تركت مخاواة الليل، منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك لتنتظم ساعات نومي، ولأن أُصبح قادرا على مواجهة النهار بنشاط وراحة وتفاؤل وحيوية".

وأوضح أن عمله الأخير "تنتخي بي"، من ألحان ناصر الصالح، كان جاهزا منذ مدة طويلة، ولكن الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، كاتب الكلمات، كان يرغب في تأجيل الأغنية لتظهر في هذا التوقيت.

أما عن سر جماهيريته، فأجاب: "إحساسي الواضح والصريح والصادق والعطاء البسيط هو الذي أوصلني للجمهور الذي صنع مني نجما، كما أني متابع للقديم والجديد، وأهتم كثيرا بما أقدمه للجمهور".

واختتم خالد قائلا: "مشغول حالياً في إعداد ألبومي الجديد من كلماتي وألحاني، ويتضمن 4 أغان.. آمل أن تنال رضا الجمهور السعودي".

المصدر: "عكاظ"