ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند بفيديو من 3 ثوان مع زوجها على الشاطئ

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تراند مؤشر البحث غوغل بعد نشرها على حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو جمعها بزوجها أحمد العوضي لا تتجاوز مدته 3 ثوان، وصورته في غفلة منه.

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وصورت ياسمين هذا الفيديو، دون علم زوجها أحمد العوضي وبعد نشره عبر حسابها على "إنستغرام" كتب لها: "بتغافليني".

فردت عليه قائلة: "ده العادي بتاعي".

ويبدو أن الثنائي اللذين أعلنا زواجهما في رمضان الماضي يمضيان عطلة الصيف على أحد الشواطئ في إحدى الدول الساحلية.

ويعتبر هذا الفيديو، ردا على الأخبار الشائعة التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بين الثنائي، وأيضا رد فعل ياسمين عن زواج شقيقها وائل عبد العزيز الذي نشر صورة كاريكاترية لزوجين بملابس الزفاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وغير حالته إلى متزوج.

يذكر أن النجم وائل هاجم شقيقته ياسمين بسبب زواجها من أحمد العوضي.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شاركت في آخر عمل لها خلال السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة كريم فهمي، وشريف منير، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

كما يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا مسلسل "شديد الخطورة" الذي يتناول قضية الهاكر ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومي، ويشاركه البطولة ريم مصطفى، رياض الخولي، ناهد رشدي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجي.

المصدر: صحف مصرية