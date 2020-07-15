احتفالات "الأشرعة الحمراء" في ظروف الحجر الصحي

جرت العادة على احتفال خريجي المدارس الثانوية الروسية بطي صفحة مهمة من حياتهم عن طريق عرض "الأشرعة الحمراء" الباهر في مدينة سان بطرسبورغ.

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وتعود تسمية العرض إلى رواية ألكسندر غرين الشهيرة، التي كتبها بأسلوب "الرومانسية الجديدة". وكانت السفينة ذات الأشرعة الحمراء فيها ترمز إلى القدرة على الإيمان بالأفضل وإلى تحقق الأحلام.

هذا العام، لم يقف الحجر الصحي حائلا دون إقامة العرض المعتاد. وأقيمت بنية تحتية للبث التلفزيوني، إضافة إلى الخشبة التي عُرضت المشاهد المسرحية عليها، لتُجمع مشاهد البث الحي هذه في عرض موحد مثير.

لقد تشكلت تقاليد هذا العرض على مدى سنين، ومن بينها السفينة بالأشرعة الحمراء، التي تمخر عـباب نهر نيفا والأنغام الجميلة والألعاب النارية. ويستقطب هذا العرض برموزه المفهومة من دون حاجة إلى ترجمة ما سنويا السياح إلى سان بطرسبورغ ليتمتعوا به في فترة الليالي البيضاء الساحرة.