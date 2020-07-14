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إيطاليا تعيد إلى فرنسا جدارية للفنان بانكسي سرقت من باتاكلان

الثقافة والفن

إيطاليا تعيد إلى فرنسا جدارية للفنان بانكسي سرقت من باتاكلان
Reuters
إيطاليا تعيد إلى فرنسا جدارية للفنان بانكسي سرقت من باتاكلان
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أعادت إيطاليا اليوم الثلاثاء لفرنسا جدارية رسمها فنان الشارع البريطاني بانكسي بعد سرقتها من مسرح باتاكلان بباريس، الذي قتل فيه العشرات، في هجوم نوفمبر2015 الذي نفذه مسلحون متطرفون.

يذكر أن بانكسي رسم في يونيو حزيران 2018، جدارية لامرأة محجبة يبدو على وجهها الحزن على باب مخرج للطوارئ في مسرح الحفلات الذي قتل فيه 90 شخصا في واحد من هجمات منسقة بالعاصمة الفرنسية أوقعت في المجمل 130 قتيلا.

كما عثرت الشرطة الإيطالية الشهر الماضي على الباب، الذي سرق في يناير كانون الثاني 2019، داخل مزرعة وسلمته للسفير الفرنسي في روما اليوم الثلاثاء الذي يوافق يوم الباستيل وهو العيد الوطني لفرنسا.

وقال السفير كريستيان ماسيه: "استعادة هذا الباب في عيدنا الوطني لحظة مؤثرة للغاية. (هذا الباب) كان شاهدا على مذبحة حصدت أرواح 90 شخصا".

وأضاف: "هرب كثيرون عبر هذا الباب المخصص للطوارئ. (الباب) عاش وسمع وشهد المذبحة بأكملها"

المصدر:رويترز

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