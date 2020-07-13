وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد صراع مرير مع سرطان الثدي
أعلن الممثل الأمريكي جون ترافولتا، وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون، عن عمر ناهز 57 عاما، يوم الأحد 12 يوليو، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين.
وكتب ترافولتا في منشور على "إنستغرام": "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد قاتلت بشجاعة يؤازرها حب ودعم الكثيرين".
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It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT
ودام زواج الثنائي 28 عاما، ولديهما ثلاثة أطفال. وحظيت بريستون بمسيرة مهنية طويلة خلال التمثيل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وظهرت في بعض الأعمال مع زوجها، بما في ذلك فيلم Battlefield Earth عام 2000.
وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي "ميس تشيف" عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير".
المصدر: ذي غارديان