وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد صراع مرير مع سرطان الثدي

أعلن الممثل الأمريكي جون ترافولتا، وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون، عن عمر ناهز 57 عاما، يوم الأحد 12 يوليو، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين.

وكتب ترافولتا في منشور على "إنستغرام": "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد قاتلت بشجاعة يؤازرها حب ودعم الكثيرين".

ودام زواج الثنائي 28 عاما، ولديهما ثلاثة أطفال. وحظيت بريستون بمسيرة مهنية طويلة خلال التمثيل في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وظهرت في بعض الأعمال مع زوجها، بما في ذلك فيلم Battlefield Earth عام 2000.

وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي "ميس تشيف" عام 1985 ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير".

المصدر: ذي غارديان