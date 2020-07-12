هكذا "نكس" سعد لمجرد أعلام أغنيته حدادا على الفنانين العرب الراحلين

أودى حزن النجم المغربي سعد لمجرد لوفاة الممثلة المصرية القديرة رجاء الجداوي، لتأجيل طرح أحدث أعماله، وهو أغنية تحمل عنوان "عدى الكلام" والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

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وكان لمجرد قد شوق جمهوره للأغنية الجديدة من خلال نشره صورة من كواليس التصوير وكان موعد طرحها يوم الأحد الماضي 5 يوليو الجاري، اليوم الذي توفت فيه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

ونشر بعد ذلك مقطعا قصيرا يظهر فيه متقمصا شخصية درامية وعلق: "في يوم من الأيام سأكون ممثلا إن شاء الله".

ونعى الفنان لمجرد، الفنانة القديرة رجاء الجداوي يوم رحيلها، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لرجاء الجداوي وعلق عليها: "تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها جميعًا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكد سعد لمجرد، في تصريحات صحفية، إنه قرر مع المنتج جاكو تأجيل طرح كليبه الجديد "عدى الكلام" لثلاثة أيام حدادا على وفاة رجاء الجداوي.

ثم شارك متابعيه الإعلان التشويقي للفيديو لكن لم يحصل ما كان يخطط له النجم المغربي، فوفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي يوم الأحد الماضي حال دون طرح الأغنية الجديدة، وكشف سعد ذلك عبر خاصية الستوري في حسابه على إنستغرام وكتب: "احتراماً لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنة".

وأعلن لمجرد مؤخرا عن تأجيل طرح الأغنية للمرة الثانية إلى الأربعاء 15 يوليو الجاري، وذلك حدادا على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.

وقال في رسالة مصورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: " "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بأذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا".

وعلاوة على رحيل الفنانة رجاء الجداوي شهدت الفترة الماضية وفاة فنانين مشاهير مثل مؤسس "فرقة رضا" للفنون الشعبية، محمود رضا، والمنتجة السينمائية الفلسطينية، مي مسحال، والفنان العراقي حسين السلمان.

يشار إلى أن أغنية "عدى الكلام" هي أول أغنية يقدمها سعد لمجرد باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.

وكانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد توفيت عن عمر ناهز 86 عاماً بعد معاناة مع فيروس كورونا الذي أصيبت به في آخر يوم تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي شاركت فيه ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، واستمرت تواجه المرض لمدة 40 يوما إلى أن فارقت الحياة.

المصدر: zahratalkhaleej