 
مباشر

مهرجان البندقية السينمائي يقام في إطار تقليدي

الثقافة والفن

مهرجان البندقية السينمائي يقام في إطار تقليدي
Sputnik Ekatrina Chesnokova
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9kd

لن يقام مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ77 في إطار أونلاين كما أعلن سابقا بل سيقام في الفترة ما بين 2 و12 سبتمبر في الإطار التقليدي.

ألا أن عرض كل الأفلام المشاركة في برامجه سيجري باتخاذ كل التدابير الخاصة بالحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
إخراج مسلسل عن أندريه تاركوفسكي في روسيا
إخراج مسلسل عن أندريه تاركوفسكي في روسيا

وهناك استثناء واحد وهو عرض أفلام مسابقة "الواقع الاقتراضي" الذي سيقام في إطار أونلاين حيث ستقدم المسابقة أفلاما تجريبية تم تصويرها باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد.

كما سيتم تقليص عدد الصحفيين المعتمدين في المهرجان.

وقال منظمو المهرجان إن عرض بقية الأفلام سيقام في القاعات السينمائية بجزيرة ليدو بالقرب من البندقية. واقترحوا التخلي عن عرض الأفلام التي أدرجت على برنامج "خارج الحدود".

فيما يتعلق بالروائع السينمائية والوثائقية المرممة في إطار برنامج "الأفلام الكلاسيكية للبندقية" من المقرر عرضها في  مدينة بولونيا حيث ستعرض كذلك أفلام تاريخية ووثائقية مرممة أخرجتها ورشة "موسفيلم" الروسية.

وسيتم نشر البرنامج الكامل للمهرجان في 28 يونيو حين سيتم كذلك الإعلان عن مواعيد المؤتمرات الصحفية التي ستعقد أيضا في إطار عادي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا