افتتاح متحف الكاتب إيفان بونين في فورونيج

يفتتح متحف الكاتب الروسي العظيم والحائز جائزة نوبل، إيفان بونين (1870 - 1953)، في موطنه مدينة فورونيج يوم 22 سبتمبر المقبل. وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لميلاده.

أعلنت ذلك مديرة متحف الشاعر نيكيتين، سفيتلانا ديركاتشوفا التي تولت إدارة متحف إيفان بونين أيضا.

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وقالت:" سيقام في متحفنا معرض "متحف بونين الأدبي" وذلك في فناء المنزل الذي ولد فيه. وسيكشف المعرض عن كتبه ورسائله وأمتعته الشخصية، بما في ذلك حقيبة الصيد والكتب بتواقيعه ورسائل زوجته ، فيرا مورومتسيفا، إلى ابنة الموسيقي الروسي، سيرغي رخمانينوف واللوحات الفنية لأصدقاء الكاتب وغيرها.

وأضافت أن الفنانين التشكيليين المحليين، ألكسندر فوروشيلين وآنا فوروشيلينا توليا إعداد ديكور المتحف.

يذكر أن الكاتب إيفان بونين ولد يوم 22 سبتمبر عام 1870 بمدينة فورونيج الروسية. وإنه معروف كمؤلف مجموعة القصص "الدروب الظليلة" ورواية "حياة أرسينيف" والقصص "الأيام الملعونة ،"تفاح أنطونوف"، "حب ميتيا" وعدد كبير من الأشعار الوجدانية والفلسفية، بما في ذلك القصائد عن فلسطين والشرق والإسلام.

Sputnik Valery Melnikov

ولم يتقبل الكاتب ثورة أكتوبر وغادر روسيا عام 1920 ليقيم في فرنسا حيث توفي عام 1953 ودفن في مقبرة سانت جينيفيف دي بوا بضواحي باريس.

المصدر: تاس