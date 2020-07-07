دار الأوبرا المصرية تستأنف أنشطتها "بعد" كورونا (فيديو)

اعتمدت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، برنامج استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا المصرية، حيث يتضمن البرنامج حفلات متنوعة على المسارح المختلفة للدار.

وتشارك في الحفل الفرق المختلفة التي تتضمنها دار الأوبرا، وكذلك نجوم الموسيقى والفن والغناء، ومن بينهم "الكينغ" محمد منير، وعمر خيرت وعلي الحجار ومدحت صالح ويحيى خليل.

وقد بدأ أوركسترا القاهرة السيمفوني بروفاته اليومية صباح اليوم، حيث يقدم مساء السبت المقبل حفلا يتضمن مؤلفات إدوارد غريغ المتتالية رقم 1 "بيير غونت"، ورومانس للفيولينه والأوركسترا في سلم فا الكبير مصنف 50، ومتتاليتي "الأرليزيان" لجورج بيزيه رقم 1، 2. حيث يقوم بالعزف على الفيولينه لورا فيرتانين، ويقود الأوركسترا هشام جبر.

وتشارك في الحفلات فرق فنية شهيرة على الساحة الفنية منها "مسار إجباري"، و"بغدادي بيغ باند"، "فرسان الشرق للتراث"، و"أوركسترا مصر" بقيادة أحمد عاطف، وفرقة باليه القاهرة، والفرقة القومية للموسيقى العربية، وكذلك سلسلتا "وهابيات" و"كلثوميات"، فضلا عن حفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

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وحول أنشطة الأوبرا صرح رئيس الأوبرا، مجدي صابر، أن الفعاليات تنطلق مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجي بسهرة لعشاق الطرب، يشارك فيها نجوم فرق الموسيقى العربية مي فاروق وأحمد عفت وصابرين النجيلي وياسر سليمان وغيرهم.

وأشار صابر إلى أن حجز الحفلات متاح إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية ، مشيرا إلى استعداد الأوبرا التام لاستقبال ضيوفها واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين، من خلال استقبال 25% فقط من الطاقة الاستيعابية للمسارح، ودخول الجمهور من بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، ومراعاة مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية على الجمهور.

المصدر: RT