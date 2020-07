رانيا يوسف تواصل حملتها ضد المتحرشين وتعرض على صفحتها فيديو لفنانات مصريات بلباس البحر

View this post on Instagram

ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسي لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل، وساتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا 💪💪💪💪💪💪