رانيا يوسف تواصل حملتها ضد المتحرشين وتعرض على صفحتها فيديو لفنانات مصريات بلباس البحر

أعلنت النجمة المصرية رانيا يوسف أنها ستستمر بفضح المتحرشين والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهددت بأنها ستقدم بلاغات رسمية ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم، بعد أن تحرشوا من خلال الرسائل، بعد أن نشرت عبر حسابها على "إنستغرام"، فيديو لأغنية "حلوة يا بلدي" لداليا، وعليها مشاهد لنجمات مصريات كن يرتدين البيكيني والمايوهات دون أن يتحرش بهن أحد.

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة أو امرأة أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمى بكل شخص سوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الانترنت.. وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم.. مع بعض حنقدر ناخد حقنا".

وكانت رانيا قد كشف أنها تعرضت للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة التعرض لذلك.

وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "نعم تعرضت للتحرش كلمة تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعانى منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".

المصدر: وكالات