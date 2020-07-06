نجوم المسرح الموسيقي الروسي يقدمون عرض الموسيقى الحية لسائقي السيارات

شهدت موسكو السبت والأحد 4 و5 يوليو الجاري افتتاح موسم الحفلات الموسيقية الحية لسائقي السيارات وضيوفهم وبمشاركة نجوم المسرح الغنائي الروسي

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وأعلن منظمو الفعالية انطلاق سلسلة من حفلات Live&Drive الموسيقية لكل من يحب استماع الموسيقى الحية من داخل سيارته.

ويسمح هذا الإطار باجتياز القيود التي فرضتها حكومة موسكو على إقامة الفعاليات الثقافية من ناحية والتقيد بالابتعاد الاجتماعي من ناحية أخرى.

ويفترض أن تستمر سلسلة من الحفلات الموسيقية الحية لغاية نهاية الصيف الجاري. وقد انطلقت أول حفلة موسيقية لسائقي السيارات في مرآب السيارات بالقرب من ملعب "لوجنيكي" لكرة القدم حيث تم إنشاء مسرح صيفي مؤقت.

وشاركت في الفعالية التي أقيمت الأحد 5 يوليو الجاري فرقة The Hatters الموسيقية المعروفة.

أما يوما 10 و11 يوليو فسيشهدا عروض المغني الروسي المشهور، ليونيد أغوتين، وفرقة الروك "سبلين".

وستقدم نجمة المسرح الغنائي الروسي ورئيسة فرقة "قناصو الليل" الموسيقية ، ديانا أربينينا ، عرضها في 17 يوليو لسائقي السيارات في موقف السيارات "لوجنيكي".

المصدر: تاس