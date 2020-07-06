وفاة الموسيقار العالمي الإيطالي إنيو موريكوني

توفي في أحد العيادات بمدينة روما، الموسيقار الإيطالي الشهير، إنيو موريكوني، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA.

وكان موريكوني قد دخل إلى المستشفى بعد سقوطه، حيث تم تشخيصه بكسر في عظام الفخذ، وتوفي ليلة أمس، عن عمر يناهز 91 عاما.

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والمؤلف الموسيقي الراحل هو صاحب أكثر ألحان الموسيقى التصويرية للأفلام شهرة في العالم، حيث حصل على جائزتي أوسكار، واحدة عام 2007، والأخرى عام 2016، ومن أشهر الأفلام التي وضع موسيقاها التصويرية "من أجل حفنة دولارات"، و"الطيب والشرير والقبيح". كتب المؤلف وقائد الأوركسترا، إينو موريكوني الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلم طوال مشواره الفني الحافل تضمنت أعماله أفلام "الأب الروحي"، "سينما باراديزو"، "المهمة"، وغيرها.

بدأ حياته عازفا لآلة الترومبيت في الأربعينات من القرن الماضي، ثم أصبح موزعا موسيقيا لشركة RCA Victor، وفي عام 1955 بدأ كتابة الموسيقى للمسرح والسينما. كتب أغاني لبول آنكا، وأندريا بوتشيلي وغيرهم.

عمل مع كبار مخرجي هوليوود أمثال كوينتين تارانتينو، جون كاربنتر، دون سيغل، كذلك كتب الموسيقى الافتتاحية لكأس العالم في كرة القدم عام 1978.

وقد أعلن صديق ومحامي العائلة، جيورجيو أسّوما، أنه سوف تقام جنازة خاصة "تليق بشعور التواضع، الذي ألهم حياة المؤلف الراحل دائما".

المصدر: RT