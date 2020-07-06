تصوير حلقة روسية من مسلسل" اليوميات" العالمي عن وباء فيروس كورونا

قام المخرج الروسي، ألكسندر خانت، بتصوير حلقة روسية من مسلسل "اليوميات" الوثائقي الدولي عن وباء "فيروس كورونا.

وتعتبر الحلقة الروسية جزءا لا يتجزأ من المسلسل الذي يخرجه الأمريكي، آلان كيراس، المعروف بتصويره لفيلم "التألق الأزلي للعقل الصافي".

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ويجري تصوير المسلسل المسمى بـ "اليوميات" في 30 بلدا، بما فيها روسيا. ويتوقع أن يعرض الفيلم لأول مرة الخريف المقبل. أما الإيرادات الناتجة عن عرض الفيلم فستسلم لمؤسسة "أطباء بلا حدود".

وقال المخرج الروسي إن فريق التصوير الذي يشارك في هذا المشروع الدولي زار المستشفى الفدرالي الروسي الـ83 للتكنولوجيات الطبية ومستشفى "فيلاتوف" في موسكو حيث صور عمل الأطباء في "المنطقة الحمراء" الخطيرة التي يرقد فيها المرضى المصابون بفيروس كورونا والتي يكافح فيها الأطباء ضد الجائحة في محاولة لإنقاذ حياتهم.

وقال إن عملية تصوير الفيلم الروسي جرت كذلك في غرف العناية المركزة.

وأوضح المخرج الروسي أن تصوير الحلقة الروسية للمسلسل قد انتهى. وستسلم بعد اختتام مونتاجها للمخرج الأمريكي ليدخلها في مسلسله.

المصدر: تاس