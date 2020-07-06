هيئة الثقافة بحكومة الوفاق الليبية: أصالة نصري أهانت جميع الليبيين!

عبرت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني الليبية عن انزعاجها من نشر صورة "لشيخ الشهداء" عمر المختار في عمل غنائي، وتوعدت الفنانة أصالة نصري بمقاضاتها محليا ودوليا.

ورأت الهيئة الليبيية المختصة بأن وضع صورة لعمر المختار بجانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا العمل الغنائي بمثابة "إهانة لكل الليبيين ولشرفاء الأمة العربية".

ويدور الحديث حول العمل الغنائي "الحب والسلام" بصوت الفنانة أصالة نصري، وكان صدر مؤخرا وتداولته معظم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر في المشاهد المصاحبة للأغنية صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تليها صورة تمثل عمر المختار، أبرز قادة "المجاهدين" الليبيين إبان فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا خلال العقدين الثاني والثالث من القرن الماضي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية