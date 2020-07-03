مصر.. المطرب حمو بيكا ينفي تعرضه للطعن: أنا زي الفل (فيديو)

نفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في تصريحات صحفية، ما تردد على مواقع التواصل بشأن دخوله الإنعاش بأحد مشافي الإسكندرية، بعد إصابته بطعنات متفرقة في بطنه.

وسرعان ما خرج، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بفيديو ظهر فيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الأخبار، معلقا: "أنا أهو في الساحل وزي الفل".

وأضاف حمو بيكا، في الفيديو أن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة، لكنه لن يذكر اسمه، وقال مخاطبا له: "أنت بتحب تتصيت بس أنا مش هصيتك".

وتداول النشطاء منذ فترة فيديو عبر "فيسبوك" للمطرب حمو بيكا، وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوم.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT