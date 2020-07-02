بالفيديو.. صابر الرباعي يتهم إعلامية كويتية بنشر إشاعة وفاته

نفى الفنان التونسي صابر الرباعي ما تم تداوله عن وفاته إثر تعرضه لحادث مرور، قائلا إنه فوجئ بالخبر الذي نقله إليه وكيل أعماله.

واستغرب المطرب من إطلاق مثل هذا النوع من الإشاعات التي وصفها بالسخيفة وتثير خوف عائلته ومعجبيه، قائلا: "قد أفهم إشاعة المرض لكن لا أستوعب المغزى من نشر إشاعة وفاة فنان ... وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف أن الإشاعة انتشرت من الكويت من طرف إعلامية معروفة لم يذكر اسمها، قامت بنشر الخبر على حسابها في إنستغرام، لافتا إلى أنه لن يقوم بمقاضاتها "لأن الأمر لا يستحق كل هذا الاهتمام"، وإن تكرر الأمر سيتوجه للقضاء.

المصدر: "موزاييك إف إم"