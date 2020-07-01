مصر.. إعلان أسماء الفائزين بـ"جائزة آدم حنين"

أعلنت جائزة آدم حنين لفن النحت أسماء الفائزين بدورتها الرابعة وذلك بعد 40 يوما من وفاة الفنان التشكيلي المصري البارز الذي تحمل الجائزة اسمه.

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وتوفي آدم حنين في الثاني والعشرين من مايو أيار الماضي عن عمر ناهز 91 عاما بعد رحلة طويلة مع الفن.

وقالت لجنة التحكيم في بيان يوم الأربعاء إن الجائزة الأولى، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو 3100 دولار)، فازت بها لينا المجدوب فيما فازت بالجائزة الثانية، وقيمتها 20 ألف جنيه (نحو 1250 دولارا)، منى عمر.

وفاز بالجائزة الثالثة، وقيمتها 10 آلاف جنيه (نحو 600 دولار)، باهر أبو بكر. وقدمت اللجنة جائزة تشجيعية بقيمة خمسة آلاف جنيه (نحو 300 دولار) إلى يوستينا فهمي.

أعلنت جائزة آدم حنين لفن النحت أسماء الفائزين بدورتها الرابعة وذلك بعد 40 يوما من وفاة الفنان التشكيلي المصري البارز الذي تحمل الجائزة اسمه

إن الجائزة الأولى فازت بها لينا المجدوب فيما فازت بالجائزة الثانية منى عمر pic.twitter.com/yHOFIRcpUl — الفنون التشكيلية (@art_Arabic1) July 1, 2020

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الفنان عصام درويش وعضوية كل من الفنان أحمد شيحا والأستاذة الأكاديمية أمل نصر والفنان إيهاب اللبان والفنان شريف عبد البديع والفنان محمد رضوان والفنان ناجي فريد.

والجائزة تمنح للنحاتين الشبان في مصر والعالم العربي ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما وهي مقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي التي تأسست عام 2007 وأقيمت دورتها الأولى 2017/2016 والثانية 2018/2017 والثالثة 2019/2018.

ومراعاة للإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا أعلنت المؤسسة إرجاء حفل توزيع الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة إلى شهر سبتمبر أيلول.

المصدر:رويترز