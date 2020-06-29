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نجم مصري يثير جدلا بتصريحاته حول "المشاهد الساخنة"

الثقافة والفن

نجم مصري يثير جدلا بتصريحاته حول
يوسف الشريف
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني المصري جدلا حادا في نهاية الأسبوع، بسبب تصريحات الممثل، يوسف الشريف، بشأن عدم تقديم "مشاهد ساخنة" في أعماله الفنية.

وقال الفنان المصري خلال لقاء تلفزيوني، إنه يضع بندا في عقود الأعمال التي يقدمها، يؤكد عدم تقديم "مشاهد ساخنة".

وأوضح أن قراره جاء نتيجة لنصيحة قدمها له والداه، بعد فيلم "هي فوضى" الذي شارك فيه، وقد عرضه القرار للسخرية في الوسط الفني وحرمه من العمل لمدة سنتين.

تصريحات يوسف الشريف أثارت ردود أفعال متباينة، بدأت من زملائه في المهنة، خاصة أن الجملة التي نشرت على لسانه كانت رفضه "ملامسة النساء"، وهو ما لم يقله الشريف.

ورد النجم المصري، الذي ظهر خلال شهر رمضان 2020 بمسلسل "النهاية" الذي أثار ضجة كبرى، على الهجوم بتغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" قال فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) تحولت لـ(ملامسة النساء)..عموما لازم نفترض حسن النية".

وأضاف: "كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور. كذبوا الكذبة وصدقوها".

من جهتها، أكدت الكاتبة، إنجي علاء، وهي زوجة يوسف الشريف، أنه لا أساس من الصحة لهذه التصريحات، وقالت: "في أخبار كتير مغلوطة عن يوسف متداولة.. لكن كانت محرفة زيادة شوية".

وأضافت: "يوسف تكلم عن المشاهد الساخنة، وأعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها.. إيه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع.. أوفر أوي بصراحة!!".

المصدر: RT

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