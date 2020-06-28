بعد الضجة التي أثارتها خطوبتهما منذ أسابيع.. انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

أعلن والد خطيبة الفنان المصري، حسن شاكوش، عن فسخه خطوبة ابنته منه، وطلب منها أن تسامحه لعدم إعطائها فرصة لتقرر هي استكمال الخطوبة من فسخها.

ووقع الانفصال بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش عن السبب، بينما رفض هو الآخر التعليق.

ونشر والد خطيبة شكوش صورة تجمعه مع ابنته، وعلق عليها قائلا: "قدر الله ما شاء فعل.. الحمد لله أن الأمور وضحت في أولها وسامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصه أن تأخذي وقتك وتفكري، وقررت فسخ خطوبتك، واللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا يختار لك الصالح".

وأثارت الخطوبة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لكونها وقعت في فترة تحرص فيها مصر على تشديد الإجراءات الاحترازية بغية عدم انتشار فيروس كورونا، بينما ما حصل في الحفل لم يكن طبقا للقواعد الموصى بها.

المصدر: RT