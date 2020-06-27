امرأة تعتدي على ممثل مصري مشهور.. والسبب غير متوقع! (فيديو)

قال الممثل المصري سامي مغاوري إنه تعرض للاعتداء بالضرب على يد امرأة خلال تواجده في أحد المراكز التجارية، بسبب دوره في مسلسل "دلع البنات".

وقال مغاوري في مقابلة تليفزيونية مع قناة "TeN"، إنه كان يجسد شخصية رجل شرس في أحداث المسلسل، ويتناول الكحول والمخدرات بشكل كبير، ولم يكن لديه مانع لفعل أي شيء في سبيل الحصول على أموال من زوجته وابنته.

وأشار إلى أنه على الرغم من صغر مساحة الدور إلا أنه كان مؤثرا في الأحداث.

وذكر أنه أثناء عرض المسلسل، فوجئ بسيدة تتهجم عليه داخل أحد المراكز التجارية، صارخة في وجهه: "حرام عليك.. هو لازم الواحدة تكون مفترية عليك".

وذكر أنه لم يكن يدرك طبيعة الخلاف وأسباب الاعتداء عليه في بداية الأمر، قائلا: "لما بدأت تقول أسماء الشخصيات اللي في المسلسل بدأت أفهم، وقلت لها ده تمثيل، وشرحت لها الأمر، واعتذرت لي في النهاية".

يذكر أن مسلسل "دلع البنات" عرض لأول مرة، عام 2014، وهو من بطولة مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل إمام وريم البارودي، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

المصدر: RT