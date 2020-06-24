الإدارة الروسية للرقابة على الاستهلاك تفرض حجرا على الكتب لمدة 5 أيام

نشرت إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) توصيات بشأن الحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي في المكتبات الروسية التي فتحت أبوابها اليوم أمام القراء.

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وجاء في التوصيات أن أي قارئ يمكن أن يحجز كتبا بطريقة إلكترونية (أونلاين). وأوصت "روس كوم نادزور" كذلك بأن تحفظ كل الكتب بعد عودتها إلى المكتبة لمدة 5 أيام على رفوف خاصة أو في قاعات خاصة قبل أن تسلم مجددا لقارئ آخر.

أما أجهزة الكمبيوتر فيتم تعقيمها بعد استخدامها من قبل القراء. وعلاوة على ذلك فعلى إدارة المكتبات رسم مسارات آمنة غير متقاطعة يسير فيها القراء داخل المكتبة أو قاعة المطالعة.

وعلاوة على ذلك يجب على إدارة المكتبة إلزام القراء بارتداء الأقنعة الطبية والتقيد بالتباعد الاجتماعي. كما يحظر تناول وجبات طعام باستثناء شرب الماء داخل قاعة المطالعة.

المصدر: تاس