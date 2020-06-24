عمل مسرحي روسي يحوز جائزة أفضل مسرحية أجنبية في فرنسا

منح اتحاد النقاد السينمائيين الفرنسيين مسرحية Outside من إخراج المسرحي والسينمائي الطليعي الروسي، كيريل سيريبرينيكوف، جائزة أفضل عمل مسرحي أجنبي.

منح اتحاد النقاد السينمائيين الفرنسيين مسرحية Outside من إخراج المسرحي والسينمائي الطليعي الروسي، كيريل سيريبرينيكوف، جائزة أفضل عمل مسرحي أجنبي.

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يذكر أن العرض الأول للمسرحية أقيم في مهرجان "أفينيون" المسرحي الفرنسي حيث كرس كيريل سيريبرينيكوف مسرحيته للمصور الصيني، رينا هانغا الذي انتحر عام 2017 وهو في الـ30 من عمره.

وقال المخرج الروسي آنذاك إنه اطلع على أعمال المصور الفوتوغرافي الصيني بعد صدور ألبومه في دار الطباعة والنشر Taschen. وحسب المخرج الروسي فإنه أراد أن يلتقي المصور الصيني ليقترح عليه المشاركة في مشروعه، لكن رينا هانغا انتحر قبل لقائهما بأيام.

وقال سيريبرينيكوف إن انتحار المصور كان بمثابة صدمة نفسية بالنسبة إليه حيث أحس بأنه خسر إنسانا قريبا.

جدير بالذكر أن فيلم "التلميذ" من إخراج كيريل سيريبريانيكوف تم تكريمه في مهرجان "كان" السينمائي عام 2016 بجائزة "فرانسوا شاليه" التي تمنح منذ عام 1997 لقاء إخراج أفضل فيلم يعكس وقائع العالم. أما فيلمه الآخر "الصيف" الذي يروي قصة حياة موسيقي الروك الروسي الشهير، فيكتور تسوي، فأدخلته صحيفة Cahiers du cinеma الفرنسية منذ عامين في تصنيف أفضل أفلام عام 2018 العشرة.

المصدر: تاس