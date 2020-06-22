محاكمة نجمة مصرية لتهربها من دفع آلاف الجنيهات للضرائب

تمثل الفنانة المصرية هنا شيحة أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتهمة التهرب من دفع آلاف الجنيهات للضرائب.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، عن تهرب شيحة من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة الممتدة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات "بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، و ميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست".

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد قضت بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه، مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، بعد اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320197 ألف جنيه للضرائب.

المصدر: اليوم السابع