موسكو: مطامع واشنطن في الفضاء عدائية

انتقدت موسكو خطط واشنطن الفضائية باعتبارها عدائية وهجومية، مؤكدة سلمية موقف روسيا واستعدادها لحوار شامل حول سلمية الأنشطة الفضائية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنها اطلعت على النسخة الأخيرة من نص "الاستراتيجية الدفاعية الفضائية" التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، وترتب أولويات البنتاغون حيال المجال الفضائي خلال السنوات الـ10 القادمة، وترسم سبل تحقيقها.

وأشارت موسكو إلى أن هذه الوثيقة "تؤكد بوضح النزعة العدائية لسياسة واشنطن الفضائية، الهادفة إلى ضمان التفوق العسكري الأمريكي في الفضاء، حيث يعتزم البنتاغون التركيز على الاستخدام العسكري لقدراته الفضائية، ويعتبر الفضاء ساحة للحرب مقدمة نظرتها أمرا واقعا".

ووصفت الخارجية الروسية هذا النهج بأنه "مدمر ويهدد باندلاع سباق تسلح في الفضاء وبزعزعة الأمن الدولي".

وأضافت أن واشنطن "تلجأ إلى أسلوبها المعتاد المتمثل في إلقاء اللوم على الآخرين حيث تزعم وجود تهديدات استراتيجية كبرى من قبل روسيا والصين" وتتحدث عن "مواجهة بين الدول العظمى في الفضاء دون تقديم أي أدلة، وذلك لتبرير نفسها في ظل مضيها قدما في اتباع سياستها المدمرة".

واتهمت واشنطن بالتلاعب بالحقائق من أجل تضليل الرأي العام الأمريكي والدولي بزعم أن روسيا والصين تسعيان إلى تحويل الفضاء لساحة قتال.

وأكدت أن "روسيا تتخذ موقفا معاكسا تماما بإعطائها الأولوية لاستخدام المجال الفضائي واستكشافه لأغراض سلمية بحتة، وحرصها على منع اندلاع سباق تسلح في الفضاء".

وأشارت إلى أن موسكو وبكين قد بادرتا لوضع مشروع معاهدة حول منع نشر الأسلحة في الفضاء واستخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد الأجسام الفضائية، وقدمتا نسختها المحدثة إلى مؤتمر نزع السلاح قبل سنوات.

وشددت على أن "جميع المخاوف القائمة والمستقبلية بشأن الأسلحة في الفضاء يجب حلها عبر الحوار حول طاولة المفاوضات في إطار مؤتمر نزع السلاح"، وأكدت عزم موسكو على مواصلة جهودها الرامية إلى "تحقيق نتائج ملموسة في هذا المسار".

ودعت موسكو الجانب الأمريكي إلى "اتخاذ موقف مسؤول"، وذكرت واشنطن بأن "جميع محاولاتها السابقة الهادفة إلى ضمان تفوقها في المجال العسكري أدت إلى زيادة التوترات وتصعيد سباق التسلح".

وأضافت: "نرى فرصة لمعالجة الشواغل المتبادلة في إطار حوار روسي أمريكي شامل حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بسلامة الأنشطة الفضائية، وتم الاتفاق على تنظيمه في 16 يناير الماضي. نؤكد استعدادنا لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالأنشطة الفضائية بمشاركة ممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية من الطرفين".

المصدر: RT

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