هاني شاكر يطرح أغنية "هتعدي".. رسالة تحد لكورونا (فيديو)

أصدر الفنان المصري، هاني شاكر، مساء أمس، أغنيته الجديدة "هتعدي" التي يهدي من خلالها الأمل لكل مواطني العالم العربي، بقرب انتهاء أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ مطلع العام.

إقرأ المزيد

وتعاون شاكر الذي يشغل منصب نقيب الموسيقيين في مصر مع الشاعر رامي أمين، والملحن أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، في إصدار هذه التحفة الغنائية.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدي والله لتعدي... اتقل وهتحلَى وتحدى..وهتبقى الدنيا دي وردي في عنينا... الأزمة دي بجد ورتنا... فيه حاجات كانت برة حساباتنا... قربنا من بعضنا في بيتنا ودعينا".

"ويارب هون وسهلّها... قادر في ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها في سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا في ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة".

وطرح الفنان مؤخرا دعاء دينيا بعنوان "قول الله"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهو من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مدحت طه.

المصدر: "مصراوي"