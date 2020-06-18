الشرفات أيام كورونا تتحول إلى مسارح ومنصات اجتماعية

منذ بدء تفشي وباء الكورونا وفرض الحجر الصحي في دول العالم، أصبحت الشرفات الضيقة فضاء رحبا للحياة الاجتماعية والفنية في بعض هذه الدول.

ففي روسيا انطلق مهرجان مسرحي تحت عنوان "الشرفات"، حيث يقرأ أبرز الممثلين الروسي القصائد الشعرية من الشرفات، وفي دول أخرى يؤدي الفنانون الأغاني ويعزفون الموسيقى من هناك. أما في لبنان مثلا فتستخدم بعض المنظمات الشرفات لإعلانها الاجتماعي ضد العنف المنزلي، الذي أصبح قضية عامة للنساء في كل أنحاء العالم أيام العزل المنزلي.

المصدر: RT