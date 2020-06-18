"سوثبي" تبيع إيقونات روسية بمبلغ 3 ملايين دولار

طرحت دار المزادات "سوثبي" في لندن ما بين 9 و17 يونيو الجاري مزاد فن الديكور التطبيقي الروسي.

وبلغت إيراداته نحو 2.4 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 3 ملايين دولار.

وتصدرت إيرادات المزاد أيقونة المسيح المخلص القادر في الإطار الذهبي من شركة، كارل فابرجيه، والتي بيعت بمبلغ 375 ألف جنيه إسترليني (470 ألف دولار).

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يذكر أن القيصر الروسي نيقولاي الثاني (1868 – 1918) أهداها لملك الجبل الأسود نيقولا (1841 – 1921). لكن الحرب العالمية الأولى منعت الأخير من تلقي الهدية التي بيعت نهاية المطاف لأحد تجار الشاي الروس في هربين الصينية بعد ثورة عام 1917 في روسيا.

أما أيقونة القديسة ألكسندرا الرومانية في الإطار المذهب من شركة، بافل أوفتشينيكوف، فبيعت مقابل 68.8 ألف جنيه إسترليني (86.4 ألف دولار).

ومن أثمن مبيعات سوثبي العام الجاري كذلك ساعة مائدة مستديرة من طراز فابرجيه بيعت مقابل 60 ألف جنيه إسترليني (000 75 دولار).

بذكر أن إيرادات مزاد الفن التشكيلي الروسي الذي انتهى عمله يوم 3 يونيو الجاري في لندن بلغت 7.1 مليون دولار حيث بيعت لوحة الفنان التشكيلي الروسي، إيفان أيفازوفسكي (1817 – 1900) مقابل 2.9 مليون دولار.

المصدر: تاس